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Предзаказы PS5 Pro в России сильно превысили прогнозы

Предзаказы PS5 Pro в России сильно превысили прогнозы
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Как сообщили представители группы «М.Видео — Эльдорадо», предзаказы PS5 Pro в России за первую неделю превысили прогнозы в три раза. Напомним, в магазинах торговой сети цена консоли составляет 130 тысяч рублей.

Отмечается, что важным фактором повышенного спроса на PS5 Pro стала возможность привезти устройство уже в ноябре

Предзаказ на PS5 Pro был запущен 26 сентября и с первого же дня результаты значительно превзошли наши ожидания. Впрочем, консоли PlayStation традиционно популярны на нашем рынке — так в первом полугодии 2024 года базовая PS5 заняла 73% всего российского рынка консолей.

PS5 Pro поступит в продажу во всём мире по цене в $ 699 (около 65 тысяч рублей) уже 7 ноября. Устройство получит улучшенное видеоядро, поддержку трассировки лучей и встроенный апскейлер PSSR, разработанный специально для консоли.

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