Для «Бессмертного. Сказки Старой Руси» вышел апдейт с Добрыней Никитичем

3 октября карточный рогалик «Бессмертный: Сказки Старой Руси» получил апдейт 0.3.0. Вместе с обновлением проект добрался до каталога цифрового магазина VK Play. В течение семи дней тайтл можно будет приобрести со скидкой за 509 рублей.

Главные изменения в апдейте 0.3.0:

20 новых достижений в Steam;

три новых случайных события;

боссы теперь встречаются на семи, 14 и 21 шагах;

число шагов в путешествии увеличено с 18 до 21;

новый персонаж — Добрыня Никитич;

два новых босса (один обычный и один легендарный) для пути Добрыни.

Полная версия «Сказок Старой Руси» выйдет до конца 2024 года. В релизном продукте будет куда больше контента, однако цена останется прежней.