Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер комедии «Кореша» с Никитой Кологривым — премьера 17 октября

Вышел трейлер комедии «Кореша» с Никитой Кологривым — премьера 17 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила новый трейлер комедии «Кореша» с Никитой Кологривым в главной роли. Премьера фильма состоится 17 октября во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Сюжет ленты разворачивается вокруг закадычных друзей Макса и Гуся. Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель.

В актёрский состав фильма также вошли Георгий Дронов («Воронины»), Микита Воронов («Ольга»), Настасья Самбурская («Универ. Новая общага») и другие. Режиссёром фильма выступил Денис Павлов («Макс и Гусь»).

Материалы по теме
«Последнего богатыря» продолжили в сериале «Наследие»: стоит ли его смотреть
«Последнего богатыря» продолжили в сериале «Наследие»: стоит ли его смотреть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android