Авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 делают RPG по мультсериалу «Аватар»

Как сообщают журналисты издания IGN, студия Saber Interactive делает большую RPG по мультсериалу «Аватар». Представители компании называет грядущий проект «крупнейшей видеоигрой в истории франшизы». Однако пока неизвестно, какое именно подразделение трудится над тайтлом.

Разработка ведётся на ранней стадии, поэтому подробности пока не раскрываются. Отмечается, что геймеры смогут овладеть в игре всеми четырьмя стихиями, участвовать в динамичных боях вместе с напарниками и принимать важные решения.

Действия развернутся за много лет до событий, которые были показаны в «Аватаре: Легенда об Аанге». Добавляется, что в проекте будут представлены как новые, так и уже знакомые поклонникам франшизы элементы.

Релиз состоится на ПК и консолях. Сроки и дата выхода пока не раскрываются.