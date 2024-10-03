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Продюсер «Шерлока» допускает возвращение сериала

Продюсер «Шерлока» допускает возвращение сериала
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Недавно продюсер культового сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем пообщался с журналистами издания Deadline. В ходе разговора Сью Верчью заявила, что допускает возвращение шоу, однако конкретных планов не раскрыла.

По её словам, если «все захотят это сделать», то у проекта точно есть будущее.

Мы любим это шоу, и у него есть будущее. Когда-нибудь. Может быть. Если все захотят это сделать.

Напомним, в сериале также снялись Уна Стаббс, Руперт Грейвз, Луиза Брили, Марк Гэтисс, Эндрю Скотт, Аманда Аббингтон, Джонатан Арис, Винетт Робинсон и другие. Вторым соавтором проекта выступил Стивен Моффат.

Шоу «Шерлок» показывали в период с 2010 по 2017 год. За это время успело выйти четыре сезона.

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