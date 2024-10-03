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Врач Мэттью Перри признал свою вину в смерти актёра — первым из подозреваемых

Врач Мэттью Перри признал свою вину в смерти актёра — первым из подозреваемых
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Смерть легендарного актёра Мэттью Перри в прошлом году шокировала людей по всему миру. Причины ухода артиста из жизни были окутаны тайнами и рядом несостыковок. Следователи предъявили обвинение сразу пятерым людям, включая двух врачей и личной помощнице актёра, подозреваемых в смерти Перри.

Как сообщают журналисты издания BBC, первый из подозреваемых, врач актёра по имени Марк Чавес, признал свою вину. Чавес управлял клиникой по производству кетамина и продавал таблетки с веществом доктору Сальвадору Пласенсии, который снабжал ими Мэттью Перри, — к препарату звезда пристрастилась во время лечения зависимости.

Напомним, звезда «Друзей» Мэттью Перри скончался 29 октября 2023 года — он утонул в собственном джакузи после отказа сердца. Артисту было 54 года.

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