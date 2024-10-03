Wisper из OG сыграет на замене у beastcoast в рамках PGL Wallachia S2 по «Доте»

Киберспортсмен Адриан Wisper Доблес из Боливии сыграет в составе перуанской beastcoast на чемпионате PGL Wallachia Season 2 по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Виспер, который на данный момент числится в активном составе европейской OG, заменит игрока третьей позиции beastcoast Пабло Vitaly Ангуло на время топ-турнира в Румынии. Представители киберспортивной организации не объяснили, чем вызвана необходимость в стенд-ине.

Состав beastcoast по «Доте» на PGL Wallachia S2:

Йереми Керри payk Паукар Арройо;

Луис Lumpy Вильярреаль;

Андриан Wisper Доблес (замена);

Элстин elmisho Верде;

Джоэл Мори MoOz Озамбела.

Международный чемпионат PGL Wallachia S2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках ивента 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.