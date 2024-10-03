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Wisper из OG сыграет на замене у beastcoast в рамках PGL Wallachia S2 по «Доте»

Wisper из OG сыграет на замене у beastcoast в рамках PGL Wallachia S2 по «Доте»
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Киберспортсмен Адриан Wisper Доблес из Боливии сыграет в составе перуанской beastcoast на чемпионате PGL Wallachia Season 2 по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Виспер, который на данный момент числится в активном составе европейской OG, заменит игрока третьей позиции beastcoast Пабло Vitaly Ангуло на время топ-турнира в Румынии. Представители киберспортивной организации не объяснили, чем вызвана необходимость в стенд-ине.

Состав beastcoast по «Доте» на PGL Wallachia S2:

  • Йереми Керри payk Паукар Арройо;
  • Луис Lumpy Вильярреаль;
  • Андриан Wisper Доблес (замена);
  • Элстин elmisho Верде;
  • Джоэл Мори MoOz Озамбела.

Международный чемпионат PGL Wallachia S2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках ивента 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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