Wisper из OG сыграет на замене у beastcoast в рамках PGL Wallachia S2 по «Доте»

Киберспортсмен Адриан Wisper Доблес из Боливии сыграет в составе перуанской beastcoast на чемпионате PGL Wallachia Season 2 по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.
Виспер, который на данный момент числится в активном составе европейской OG, заменит игрока третьей позиции beastcoast Пабло Vitaly Ангуло на время топ-турнира в Румынии. Представители киберспортивной организации не объяснили, чем вызвана необходимость в стенд-ине.
Состав beastcoast по «Доте» на PGL Wallachia S2:
- Йереми Керри payk Паукар Арройо;
- Луис Lumpy Вильярреаль;
- Андриан Wisper Доблес (замена);
- Элстин elmisho Верде;
- Джоэл Мори MoOz Озамбела.
Международный чемпионат PGL Wallachia S2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках ивента 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.