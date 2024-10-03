После обновления FPS в CS2 снизился более чем на 13% — проблема в графике

В Сети появилась информация о том, что FPS в шутере Counter-Strike 2 упал более чем на 13% после выхода масштабного обновления «Арсенал».

По данным датамайнера, средние показатели FPS у игроков в CS2 снизились на 13,3% после выхода обновления, расширяющего возможности кастомизации в шутере.

Бывший про-игрок в CS2 Павел byali Белиньски предположил, что снижение количества кадров в секунду связано с тем, что в последнем патче разработчики принудительно подняли качество текстур для всех пользователей. Экс-киберспортсмен сообщил, что лучше всего это видно «трассерам» пуль. При этом Белиньски не знает, сделала Valve это сознательно или допустила ошибку.