Опубликованы 6 минут геймплея игры Metro: Awakening по культовой серии «Метро»

На канале PlayStation вышел свежий геймплей Metro: Awakening — новой игры в культовой франшизе «Метро 2033». Разработчики показали стелс-сегменты, исследование локаций, динамичные перестрелки и встречу главного героя с мутантами.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Проект расскажет о Сердаре — враче, который бросает вызов тьме, разрушительной радиации и смертельным угрозам метро в поисках своей жены и лекарств, в которых она так отчаянно нуждается. Новая часть «Метро» во многом вдохновлена Half-Life: Alyx — игрокам предстоит прятаться от противников, постоянно взаимодействовать с окружением и исследовать локации.

Релиз Metro: Awakening для шлемов виртуальной состоится уже 7 ноября.