Стала известна точная дата выхода ремейка Silent Hill 2

Разработчики ремейка Silent Hill 2 из польской студии Bloober Team раскрыли время выхода игры в разных странах. На PS5 тайтл выйдет 18 октября в 1:00 по Москве, а на ПК — в 7:00 по Москве того же дня.

Однако владельцы расширенного издания смогут начать прохождение уже с 6 октября. Первые обзоры журналисты опубликуют 4 октября в 10:00 по Москве.

Фото: Konami

Ремейк SIlent Hill 2 адаптирует события оригинальной игры 2001 года и расскажет о мужчине по имени Джеймс, который прибывает в таинственный город Сайлент Хилл в поисках своей жены Мэри. Загвоздка в том, что супруга Джеймса скончалась ещё три года назад.

В ремейке Silent Hill 2 будет поддержка русского языка, но без озвучки.