Анонсирован турнир FISSURE Underworld по игре Deadlock с открытыми квалификациями

Турнирный оператор FISSURE объявил первый профессиональный турнир по новой игре от Valve под названием Deadlock.

В рамках соревнования сразятся восемь коллективов, шесть из которых получат прямые приглашения, а остальные пройдут через открытые квалификации в Восточной и Западной Европе на платформе Battlefy.

Турнир состоит из двух этапов: групповой стадии и плей-офф. На первой стадии участники будут разделены на две группы по четыре команды. Сетка double elimination определит два лучших состава из каждой группы, которые пройдут в плей-офф. Открывающие матчи групп пройдут в формате «до одной победы», остальные — «до двух побед».

В single elimination плей-офф на четыре ростера все матчи пройдут в формате «до двух побед». Победитель получит $ 7,5 тыс., второе место — $ 3,5 тыс., а третье и четвёртое место заработают по $ 2 тыс. каждый. Всего будет разыграно $ 15 тыс.

Первые открытые отборочные пройдут с 5 по 6 октября, вторые — с 9 по 10 октября. Групповая стадия и плей-офф состоятся в онлайн-формате в период с 11 по 13 октября.