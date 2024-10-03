Для ремейка Dead Space вышла русская озвучка от профессиональных актёров

3 октября GamesVoice выпустила для ремейка Dead Space русскую озвучку от профессиональных актёров. В связи с этим представители студии опубликовали новый отрывок из игры с примером локализации.

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Скачать русскую озвучку на ПК пользователи могут на официальном сайте GamesVoice. Подробная инструкция по установке локализации находится на той же странице. Работа над проектом велась на протяжении долгих месяцев.

Напомним, ремейк оригинала вышел в январе 2023 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Проект получил высокие оценки как от геймеров, так и от журналистов.