Россиянин 9Class официально покинул состав Tundra Esports по «Доте»

Российский киберспортсмен Эдгар 9Class Налтакян больше не является частью состава по Dota 2 европейского клуба Tundra Esports.

Как сообщается в анонсе организации, Эдгар покидает «тундру», так как переходит в новый коллектив. Представители клуба не уточнили, к какому ростеру присоединяется россиянин, однако на последних турнирах 9Class выступал в составе «микса» BandaNoone. Возможно, новый ростер Налтакяна был подписан другим клубом.

Состав Tundra Esports по «Доте»:

Егор Nightfall Григоренко;

Артём Lorenof Мельник (аренда);

Нета 33 Шапира;

Мартин Saksa Саздов;

Мэтью Whitemon Филмон;

Дэвин MoonMeander Тан (тренер).

9Class представлял Tundra Esports в период с января по октябрь 2024 года. В составе команды он занял третье место на турнире ESL One Birmingham 2024, а также четвёртое место в рамках чемпионата Riyadh Masters 2024.