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Россиянин 9Class официально покинул состав Tundra Esports по «Доте»

Россиянин 9Class официально покинул состав Tundra Esports по «Доте»
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Российский киберспортсмен Эдгар 9Class Налтакян больше не является частью состава по Dota 2 европейского клуба Tundra Esports.

Как сообщается в анонсе организации, Эдгар покидает «тундру», так как переходит в новый коллектив. Представители клуба не уточнили, к какому ростеру присоединяется россиянин, однако на последних турнирах 9Class выступал в составе «микса» BandaNoone. Возможно, новый ростер Налтакяна был подписан другим клубом.

Состав Tundra Esports по «Доте»:

  • Егор Nightfall Григоренко;
  • Артём Lorenof Мельник (аренда);
  • Нета 33 Шапира;
  • Мартин Saksa Саздов;
  • Мэтью Whitemon Филмон;
  • Дэвин MoonMeander Тан (тренер).

9Class представлял Tundra Esports в период с января по октябрь 2024 года. В составе команды он занял третье место на турнире ESL One Birmingham 2024, а также четвёртое место в рамках чемпионата Riyadh Masters 2024.

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