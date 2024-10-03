Россиянин 9Class официально покинул состав Tundra Esports по «Доте»

Российский киберспортсмен Эдгар 9Class Налтакян больше не является частью состава по Dota 2 европейского клуба Tundra Esports.
Как сообщается в анонсе организации, Эдгар покидает «тундру», так как переходит в новый коллектив. Представители клуба не уточнили, к какому ростеру присоединяется россиянин, однако на последних турнирах 9Class выступал в составе «микса» BandaNoone. Возможно, новый ростер Налтакяна был подписан другим клубом.
Состав Tundra Esports по «Доте»:
- Егор Nightfall Григоренко;
- Артём Lorenof Мельник (аренда);
- Нета 33 Шапира;
- Мартин Saksa Саздов;
- Мэтью Whitemon Филмон;
- Дэвин MoonMeander Тан (тренер).
9Class представлял Tundra Esports в период с января по октябрь 2024 года. В составе команды он занял третье место на турнире ESL One Birmingham 2024, а также четвёртое место в рамках чемпионата Riyadh Masters 2024.