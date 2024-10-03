Дин Dy Конг из китайской Xtreme Gaming завершил карьеру про-игрока в Dota 2

Игрок китайской команды Xtreme Gaming по Dota 2 Дин Dy Конг объявил о завершении карьеры киберспортсмена. Информация об этом появилась в социальных сетях про-игрока.

«Если упорно работать, то получишь шанс, но шанс этот выпадает только один или два раза в жизни», — сказал Дин. По мнению киберспортсмена, ему этот шанс выпал в 2024 году, когда он присоединился к составу Xtreme Gaming. Он благодарен за эту возможность и ни о чём не жалеет.

Воспользовавшись своим шансом, Dy принял решение завершить карьеру про-игрока и «вернуться к обычной жизни». В связи с этим китаец сфокусируется на личных трансляциях, в рамках которых он продолжит следить за «Дотой».

Дин Dy Конг выступал на профессиональной сцене «Доты» начиная с 2017 года. В 2024 году он выступал в составе Xtreme Gaming, с которой стал чемпионом таких турниров, как Игры Будущего и Elite League Season 1. Кто заменит игрока в составе китайской команды, пока неизвестно.