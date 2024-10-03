Первый день групп Worlds по LoL обогнал финал TI 2024 по «Доте» по числу зрителей в пике

Первый день группового этапа чемпионата World 2024 по League of Legends опередил гранд-финал топ-турнира The International 2024 по Dota 2 по количеству зрителей в пике. В статистике не учтены просмотры на китайских платформах.

По данным статистического портала Esports Charts, за матчем T1 — Top Esports, который проходил в первый день групп, в пике наблюдало более 2,8 млн зрителей.

Это практически в два раза больше, чем в гранд-финале главного турнира года по «Доте». Так, за гранд-финалом The International 2024, где встретились европейская Gaimin Gladiators и шведская Team Liquid, следило примерно 1,4 млн человек.