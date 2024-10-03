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Российский игрок Антон dyrachyo Шкредов был переведён в запас Gaimin Gladiators по «Доте»

Российский игрок Антон dyrachyo Шкредов был переведён в запас Gaimin Gladiators по «Доте»
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Российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов был переведён в запас состава по Dota 2 европейского клуба Gaimin Gladiators.

Как сообщается в анонсе, Дурачьё больше не является частью активного состава «гладиаторов». На текущий момент организация пока не анонсировала нового игрока первой позиции в команде. По слухам, новым керри Gaimin Gladiators может стать Алимжан watson Исламбеков.

Состав Gaimin Gladiators по Dota 2 на данный момент:

  • TBD;
  • Квин Quinn Каллахан;
  • Маркус Ace Фольке Хельгард Кристенсен;
  • Эрик tOfu Энджел;
  • Мельхиор Seleri Хилленкамп;
  • Аске Cy- Ларсен (тренер).

Дурачьё представлял Gaimin Gladiators с февраля 2022 года. В составе команды он стал чемпионом таких престижных турниров, как Lima Major 2023, ESL One Berlin Major 2023, Bali Major 2023 и Riyadh Masters 2024. Дальнейшие планы игрока пока неизвестны.

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