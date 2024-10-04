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PGL Wallachia Season 2 по Dota 2: участники, даты, формат, призовой фонд (ПГЛ Валлахия по Доте)

Стартует PGL Wallachia S2 по «Доте» — первый турнир нового сезона на про-сцене
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Сегодня, 4 октября, начинается топ-турнир PGL Wallachia Season 2 по Dota 2. Это первый крупный чемпионат по «Доте» после массовых «решаффлов» на про-сцене дисциплины.

Ивент состоит из групповой стадии и плей-офф. Группы пройдут по швейцарской системе: участники с одинаковым результатом будут сражаться друг против друга в формате «до двух побед». В итоге составы, набравшие три победы в сериях, пройдут в плей-офф, а коллективы с тремя поражениями покинут соревнование.

Основная стадия представляет из себя классическую double elimination сетку с противостояниями «до двух побед», помимо гранд-финала, где лучшие команды будут бороться вплоть до трёх выигранных карт.

Участники PGL Wallachia S2 по «Доте»:

  • Tundra Esports (Европа) — прямое приглашение;
  • MOUZ (Европа) — прямое приглашение;
  • Alliance (Европа) — прямое приглашение;
  • Natus Vincere (Украина) — прямое приглашение;
  • Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;
  • Nigma Galaxy (Ливан) — прямое приглашение;
  • Invictus Gaming (Китай) — прямое приглашение;
  • Nouns Esports (Северная Америка) — прямое приглашение;
  • HEROIC (Южная Америка) — прямое приглашение;
  • beastcoast (Перу) — прямое приглашение;
  • Infinity (Перу) — прямое приглашение;
  • AVULUS (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
  • L1GA TEAM (Восточная Европа) — победитель квалификации в Восточной Европе;
  • Azure Ray (Китай) — победитель квалификации в Китае;
  • Apex Genesis (США) — победитель квалификации в Северной Америке;
  • Team Waska (Перу) — победитель квалификации в Южной Америке.

Стоит отметить, что это первый турнир в новом сезоне, в связи с чем многие команды выступают со стенд-инами, а часть — с новыми составами. Так, пять участников выступят с заменами, а ещё шесть коллективов сыграют с обновлёнными ростерами.

Чемпионат PGL Wallachia S2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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