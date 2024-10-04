Расписание первого дня топ-турнира PGL Wallachia Season 2 по «Доте»

Сегодня, 4 октября, начинается групповая стадия чемпионата PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Турнир начнётся с первого раунда матчей швейцарской системы. Победители сегодняшних игр будут сражаться друг с другом во втором раунде, а проигравшие встретятся с проигравшими. Все серии пройдут в формате «до двух побед».

Расписание матчей PGL Wallachia S2 по «Доте» на 4 октября, пятница:

10:00. Azure Ray (Китай) — Infinity (Перу);

10:00. MOUZ (Европа) — Apex Genesis (США);

13:00. Nouns Esports (Северная Америка) — L1GA TEAM (Восточная Европа);

13:00. Invictus Gaming (Китай) — Alliance (Европа);

16:00. HEROIC (Южная Америка) — Natus Vincere (Украина);

16:00. AVULUS (Европа) — beastcoast (Перу);

19:00. Team Falcons (Ближний Восток) — Nigma Galaxy (Ближний Восток);

19:00. Tundra Esports (Европа) — Team Waska (Перу).

Турнир PGL Wallachia S2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.