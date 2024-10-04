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В Шотландии нашли грибок, который действует так же, как кордицепс из The Last of Us

В Шотландии нашли грибок, который действует так же, как кордицепс из The Last of Us
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По данным издания IGN, редкий гриб, действующий подобно кордицепсу из The Last of Us, был недавно обнаружен в тропическом лесу в Шотландии.

В The Last of Us человечество оказалось обречено из-за грибка кордицепса, который превращает людей в некое подобие зомби. А вот в Шотландии обнаружили грибок гибеллула, который заражает пауков через грибковые споры и растёт внутри тела, в конечном итоге переваривая насекомое целиком. По информации The Times, за последние 70 лет в стране его находили всего 10 раз.

Натуралист-любитель Бен Митчелл, который участвует в проекте по восстановлению среды обитания в Вест-Ковале на западном побережье Шотландии сделал открытие, сказал следующее.

Это часть группы грибов, которая известна тем, что превращает своих жертв в «зомби», заставляя их действовать определённым образом, прежде чем убить.

По мнению Митчелла, подобные грибки в природе — «мрачный элемент», но необходимый для баланса.

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