В Шотландии нашли грибок, который действует так же, как кордицепс из The Last of Us

По данным издания IGN, редкий гриб, действующий подобно кордицепсу из The Last of Us, был недавно обнаружен в тропическом лесу в Шотландии.
В The Last of Us человечество оказалось обречено из-за грибка кордицепса, который превращает людей в некое подобие зомби. А вот в Шотландии обнаружили грибок гибеллула, который заражает пауков через грибковые споры и растёт внутри тела, в конечном итоге переваривая насекомое целиком. По информации The Times, за последние 70 лет в стране его находили всего 10 раз.
Натуралист-любитель Бен Митчелл, который участвует в проекте по восстановлению среды обитания в Вест-Ковале на западном побережье Шотландии сделал открытие, сказал следующее.
Это часть группы грибов, которая известна тем, что превращает своих жертв в «зомби», заставляя их действовать определённым образом, прежде чем убить.
По мнению Митчелла, подобные грибки в природе — «мрачный элемент», но необходимый для баланса.