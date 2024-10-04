Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это всё Агата» стал самым дешёвым сериалом Marvel

«Это всё Агата» стал самым дешёвым сериалом Marvel
Комментарии

Глава отдела стриминга, телевидения и анимации Marvel Studios Брэд Виндербаум рассказал, что сериал «Это всё Агата» действительно стал для компании наименее затратным среди всех шоу.

Ранее про то, что на проект потратили меньше всего денег среди всех остальных, говорили инсайдеры, а теперь информацию подтвердил человек из Marvel Studios. Дело в том, что в шоу по минимуму использовалась графика — в основном практические эффекты.

В шоу минимум компьютерной графики, гораздо меньше, чем когда-либо. В основном это практические эффекты, и я думаю, вы можете это ощутить.

Сериал «Это всё Агата» про ведьму Агату Харкнесс можно смотреть на Disney+. Уже доступно четыре серии.

Материалы по теме
Второй сезон «Колец власти» закончился
Второй сезон «Колец власти» закончился
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android