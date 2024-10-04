«Это всё Агата» стал самым дешёвым сериалом Marvel

Глава отдела стриминга, телевидения и анимации Marvel Studios Брэд Виндербаум рассказал, что сериал «Это всё Агата» действительно стал для компании наименее затратным среди всех шоу.

Ранее про то, что на проект потратили меньше всего денег среди всех остальных, говорили инсайдеры, а теперь информацию подтвердил человек из Marvel Studios. Дело в том, что в шоу по минимуму использовалась графика — в основном практические эффекты.

В шоу минимум компьютерной графики, гораздо меньше, чем когда-либо. В основном это практические эффекты, и я думаю, вы можете это ощутить.

Сериал «Это всё Агата» про ведьму Агату Харкнесс можно смотреть на Disney+. Уже доступно четыре серии.