В прошлом году Disney заработала более $ 1 млрд на продаже мерча по «Звёздным войнам»

Издание The Hollywood Reporter опубликовало свежий отчёт, в котором затронуло франшизу «Звёздные войны». По данным THR, в 2023 году Disney только с продажи одного мерча (предметов по вселенной) заработала более $ 1 млрд.

В СМИ пошутили, что Грогу явно сильно повлиял на рост продаж мерча по «Звёздным войнам». Как только вышел сериал «Мандалорец» и люди познакомились с, как его называют, малышом Йодой, популярность франшизы возросла, как и продажи тематических предметов.

Скрытой золотой жилой франшизы остаётся мерчандайзинг. Обычно Disney не раскрывает продажи предметов, но источники говорят, что в прошлом году мерч принёс больше $ 1 млрд. Малыш Йода, несомненно, стал находкой для розничной торговли.

К примеру, особой популярностью в случае с Грогу пользуются мягкие игрушки, плакаты и кружки с принтами.