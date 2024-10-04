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В «Супермене» появится Фрэнк Грилло — он сыграет Рика Флэга-старшего

В «Супермене» появится Фрэнк Грилло — он сыграет Рика Флэга-старшего
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В свежем интервью изданию Entertainment Weekly Джеймс Ганн подтвердил, что в фильме «Супермен» появится актёр Фрэнк Грилло. Он сыграет Рика Флэга-старшего.

Дебют Рика Флэга-старшего состоится в мультсериале «Монстры-коммандос». В шоу персонажа озвучит Фрэнк Грилло — он же сыграет героя в «Супермене» с Дэвидом Коренсветом в главной роли. Также Ганн подтвердил, что у Рика Флэга-старшего будет важная роль во втором сезоне «Миротворца».

Фрэнк Грилло в фильме «Первый мститель: Другая война»

Фрэнк Грилло в фильме «Первый мститель: Другая война»

Фото: Disney

Премьера фильма «Супермен» запланирована на 11 июля 2025 года. Проект станет частью первой главы киновселенной DC под названием «Боги и монстры». Вместе с Коренсветом в проекте сыграют Николас Холт, Рэйчел Броснахэн и другие.

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