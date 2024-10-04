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«Относительно хорошее»: жена Василия Ливанова — о состоянии актёра после госпитализации

Несколько дней назад стало известно о госпитализации актёра Василия Ливанова. Артисту якобы стало плохо 29 сентября, но его родственники быстро среагировали и вызвали скорую помощь.

В свежем интервью изданию 360.ru жена Василия, Елена Ливанова, рассказала о состоянии здоровья супруга. По её словам, самочувствие у актёра «относительно хорошее». Елена отметила, что у Василия нет желания обсуждать своё здоровье.

Он не хочет обсуждать своё состояние здоровья. Когда он захочет, тогда прокомментирует. Пока нет у него желания. Состояние относительно хорошее. От этой шумихи лучше никому не делается. Так что лучше подождать как-то спокойно, и всё.

Василий Ливанов получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла.