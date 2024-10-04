«Это тяжело»: Юлия Пересильд — о борьбе её дочери со звёздной болезнью

Анна Пересильд — дочь Юлии Пересильд и популярная юная актриса, которая прославилась благодаря сериалу «Слово пацана». В недавнем интервью Юлия рассказала, есть ли у её дочери звёздная болезнь.

По словам Пересильд, чтобы её дочь не зазвездилась, проводится много тяжёлой работы — в том числе и ей самой. Юлия посоветовала дочери смотреть много кино, читать книги и слушать советы взрослых артистов, которые уже прошли через этот путь.

Аня никогда не была простой девочкой, она ей не родилась изначально. Повлияла ли как-то на неё слава? Мы много работаем, чтобы этого не произошло. Это большой труд — её в первую очередь. Для этого надо читать много книг, смотреть много кино и слушать очень внимательно истории взрослых коллег, которые делятся опытом на кухне, чтобы не сойти с ума.

Ещё Юлия не исключила вероятность того, что в будущем спродюсирует фильм, в котором снимется её дочь Анна.