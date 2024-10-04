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Вышел испанский фантастический фильм «Платформа 2»

Вышел испанский фантастический фильм «Платформа 2»
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Сегодня на Netflix состоялась премьера испанского фантастического фильма «Платформа 2». Ленту уже могут посмотреть подписчики сервиса, но в России он, к сожалению, не работает.

Оригинальная «Платформа» рассказывала историю недалёкого будущего, где происходит некий эксперимент. В нём люди оказываются в пустых комнатах под землёй, где ежедневно спускают платформу с едой, и чем ниже находятся люди, тем меньше у них шансов поесть. Каждый месяц происходит рокировка, и обитатели верхних уровней могут оказаться в самом низу, и наоборот.

Первая часть вышла на Netflix в 2019 году и стала хитом не только в испаноязычных странах, но и по всему миру. Режиссёром продолжения вновь выступил Гальдер Гастелу-Уррутия, а главные роли сыграли Ховик Кеучкерян и Милена Смит.

Трейлер картины

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

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