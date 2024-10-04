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Появились новые кадры фильма «Ученик: Восхождение Трампа» с Себастианом Стэном

Появились новые кадры фильма «Ученик: Восхождение Трампа» с Себастианом Стэном
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Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько свежих кадров фильма «Ученик: Восхождение Трампа». На них можно увидеть Себастиана Стэна в образе молодого Дональда Трампа, а также Марию Бакалову и других актёров.

Свежие кадры

Фото: BRIARCLIFF ENTERTAINMENT

Фото: BRIARCLIFF ENTERTAINMENT

Фото: BRIARCLIFF ENTERTAINMENT

Фото: BRIARCLIFF ENTERTAINMENT

Фильм «Ученик» посвящён жизни Дональда Трампа в 70-х и 80-х годах, когда он начал развивать свой бизнес в Нью-Йорке. Чтобы взять в свои руки весь город, молодой Дональд обращается за поддержкой к известному адвокату Рою Кону. Тот готов пойти на всё, чтобы помочь клиенту осуществить свою цель. В том числе он не против прибегнуть к насилию, шантажу и другим мерам.

Режиссёром фильма выступил Али Аббаси. Премьера картины в России состоится 31 октября.

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