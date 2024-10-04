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Джокер: Безумие на двоих, фильм 2024: отзывы, рецензия, обзор, впечатления

«Пустая трата времени»: первые зрители громят «Джокера 2»
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3 октября состоялась мировая премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» — продолжение одной из самых успешных картин Warner Bros. за последние годы. Оригинальная лента получила высокие оценки от зрителей, а вот сиквел, судя по всему, понравился людям куда меньше.

Так, на агрегаторе IMDb средний рейтинг «Джокера 2» составляет 5,5/10 на основе 14 тыс. отзывов — это даже меньше, чем у «Синего жука» от той же DC. Зрители называют ленту невероятно красивым кинематографическим пиршеством, которое не развивает историю Артура Флека или Харли Квинзель и не привносит ничего нового в созданную вселенную, а некоторые также ругают выбор музыкальных композиций, которые не имеют ничего общего с сюжетом ленты.

Фото: IMDb

Что пишут первые зрители о «Джокере: Безумие на двоих»

И этот фильм я ждал пять лет? Где сюжет? Всё, что я увидел, это Артур в суде — и это был весь фильм. Какой смысл вообще было снимать это? Отлично, вы сняли мюзикл и сделали его похожим на мультфильм. Я только что потратил на это свои 20 долларов, спасибо.
«Джокер: Безумие на двоих» — фильм, который оставляет горечь во рту, зачастую даже скучную. Несмотря на технические достоинства и отличную актёрскую игру, история очень слабая. Продолжение, не оправдавшее ожиданий, с плохим сюжетом и гораздо меньшим эмоциональным воздействием, чем первый фильм.
В целом «Джокер: Безумие на двоих» — разочаровывающее продолжение, не оправдавшее ожиданий после своего предшественника. Хотя игра Феникса и музыка, несомненно, блестящие, повествование и творческий выбор в конечном итоге портят общее впечатление.
«Джокер 2» больше похож на продолжение, которому особо нечего сказать. В нём есть свои моменты, особенно в плане актёрской игры, фильм кажется ненужным дополнением к первой части, а не захватывающей новой главой. Фанатам оригинала он может показаться излишним, ведь оно не предлагает ничего нового для изучения характера Артура или мира, в котором он обитает.
В сюжете и развитии персонажей нет никакой серьёзности, Тодд Филлипс просто хотел заинтересовать зрителей, но обманул нас скучным и бредовым сценарием. Он просто зря потратил усилия замечательных актёров в бредовом мире без какой-либо убедительности. Большинство сцен легко предсказуемы и смешны, хотя они таковыми не задумывались.
Неплохой фильм, но точно не такой сильный, как я надеялся, и куда хуже своего предшественника. Посмотреть стоит, но не ожидайте такого же эффекта, как первая часть. В целом это чрезмерно снисходительный мюзикл, которому не хватает динамики оригинала.
Пустая трата времени. Сэкономьте время и деньги. Хоакин Феникс сыграл великолепно, но сценарий ужасен. Не по своей вине «Джокер 2» встаёт на одну полку с худшими сиквелами в истории. Фильм больше походит на демонстрацию певческих и актёрских способностей Леди Гаги, что не очень хорошо. Это может быть крупнейший провал 2024 года. Этот фильм должен был быть выпущен бесплатно.
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