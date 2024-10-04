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В Госдуме рассказали о распространении опасных для детей мобильных игр

В Госдуме рассказали о распространении опасных для детей мобильных игр
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Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал изданию URA.Ru, что стали распространяться опасные для детей мобильные игры. Опасны они из-за того, что привлекают детей играми и чатами, которые используются для вовлечения в опасные активности и мошеннические схемы.

По словам политика, злоумышленники могут угрожать детям под предлогом нанесения вреда их близким людям. Из-за этого дети пугаются и выполняют требования преступников.

В мобильных приложениях и чатах распространяются рисковые игры. Особенную угрозу они несут для детей, так как злоумышленники могут манипулировать их чувствами. Под различными предлогами детей вынуждают совершать опасные действия, угрожая им или их близким.

Ещё Немкин увидел опасность в челленджах, когда участники выполняют задание и призывают других присоединиться.

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