Вышел тизер-трейлер фильма «Ёлки 11» — Дмитрий Нагиев вернулся к франшизе

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала тизер-трейлер фильма «Ёлки 11». В ролике мельком показали ключевых актёров и их персонажей.

К роли дяди Юры вновь вернулся Дмитрий Нагиев, который не снимался во франшизе с фильма «Ёлки последние», вышедшем в 2018 году. Сюжетных деталей пока нет, но известно, что в центре истории вновь окажется «магия рукопожатий», с помощью которой все персонажи окажутся связаны друг с другом.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Вместе Нагиевым в ленте снимутся Рузиль Минекаев, Валентина Мазунина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Павел Ворожцов, Виктор Хориняк, звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, Михаил Трухин и другие.

Премьера ленты состоится 9 декабря.