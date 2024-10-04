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Самые популярные фильмы у пиратов в сентябре: Ловушка, Одинокие волки, Наёмный убийца, Ускорение и другие

Триллер «Ловушка» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в сентябре
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Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в сентябре 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Абсолютным лидером месяца стал триллер М. Найта Шьямалана "Ловушка". На второй строчке оказался боевик "Одинокие волки" с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни, замкнул тройку фильм "Наёмный убийца" Джона Ву.

В десятку также попали ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгардом, «Виды доброты» с Эммой Стоун и криминальный триллер «Ребел Ридж». В топ-10 в этот раз вновь не вошла ни одна российская картина.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в сентябре 2024 года

  1. «Ловушка»
  2. «Одинокие волки»
  3. «Наёмный убийца»
  4. «Ускорение»
  5. «Ворон»
  6. «Виды доброты»
  7. «Меган: К вашим услугам»
  8. «Подай знак»
  9. «Ребел Ридж»
  10. «Уродина»
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