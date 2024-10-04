Триллер «Ловушка» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в сентябре

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в сентябре 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.
Абсолютным лидером месяца стал триллер М. Найта Шьямалана "Ловушка". На второй строчке оказался боевик "Одинокие волки" с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни, замкнул тройку фильм "Наёмный убийца" Джона Ву.
В десятку также попали ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгардом, «Виды доброты» с Эммой Стоун и криминальный триллер «Ребел Ридж». В топ-10 в этот раз вновь не вошла ни одна российская картина.
Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в сентябре 2024 года
- «Ловушка»
- «Одинокие волки»
- «Наёмный убийца»
- «Ускорение»
- «Ворон»
- «Виды доброты»
- «Меган: К вашим услугам»
- «Подай знак»
- «Ребел Ридж»
- «Уродина»