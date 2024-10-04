Пользователи YouTube пожаловались на удаление каналов — это был глобальный сбой

В начале октября некоторые пользователи YouTube пожаловались на внезапные блокировки своих аккаунтов. Пострадавшим пришло сообщение, что их профили были заблокированы за «спам и мошенничество», хотя они ничего не нарушали.

Разработчики YouTube уже отреагировали на ситуацию и заявили, что в алгоритмах сервиса произошла ошибка. Создатели видеохостинга извинились за случившееся и пообещали восстановить аккаунты пострадавших, а также весь контент, который мог быть потерян из-за удаления профиля.

Мы видим сообщения, что некоторые каналы были удалены из-за неверного определения «спама и мошеннических действий». Наши команды активно работают над восстановлением этих каналов.

С удалением аккаунтов столкнулись пользователи по всему миру — в том числе и в России. В ближайшее время пострадавшие получат свои аккаунты обратно, точных сроков разработчики не установили.