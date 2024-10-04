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Microsoft выпустила пакет Office 2024 с улучшенными Word, Excel и PowerPoint

Microsoft выпустила пакет Office 2024 с улучшенными Word, Excel и PowerPoint
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Компания Microsoft выпустила новую версию сборника приложений Office 2024. Обновлённый пакет приложений для работы с различными типами документов получил новые функции и уже доступен для приобретения для Windows 10 и Windows 11, а также на Mac OS.

Так, в новой версии программы Excel гораздо лучше работает сразу с несколькими файлами, в Word можно вставлять слайды из PowerPoint и наоборот, а в саму программу для создания презентаций добавили функцию прямой трансляции с веб-камеры. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Microsoft.

Интересно, что Office 2024 будет сосуществовать с пакетом Office 365, однако не будет получать постоянные обновления. В Microsoft отметили, что новый пакет программ предпочтителен для учебных учреждений и других организаций, для которых не важны регулярные апдейты и подписочная модель оплаты.

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