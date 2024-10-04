Самые ожидаемые новые игры в октябре 2024 года
Октябрь обещает быть насыщенным на игровые новинки: тут и сразу несколько заметных переизданий классики, и продолжение любимых игровых серий, и свежие эксперименты. Месяц, где каждый найдёт себе что-то по вкусу — от ужастиков и масштабных RPG до весёлых шутеров и интерактивного кино.
Давайте выберем самые ожидаемые игры месяца в нашем свежем опросе!
Среди самых видных релизов месяца оказались:
- Ремейк Silent Hill 2 — первая большая игра серии за 12 лет. Konami пошла с козырей, решив вместе со студией Bloober Team воссоздать самую любимую и культовую часть франшизы.
- Call of Duty: Black Ops 6 — очередное продолжение серии, первая игра франшизы, созданием которой занимались четыре года (обычно — 1,5-3 года). Впервые сразу будет доступна в Game Pass.
- Dragon Age: The Veilguard — новая часть культовой RPG BioWare.
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