Самые ожидаемые новые игры в октябре 2024 года

Октябрь обещает быть насыщенным на игровые новинки: тут и сразу несколько заметных переизданий классики, и продолжение любимых игровых серий, и свежие эксперименты. Месяц, где каждый найдёт себе что-то по вкусу — от ужастиков и масштабных RPG до весёлых шутеров и интерактивного кино.

Давайте выберем самые ожидаемые игры месяца в нашем свежем опросе!

Среди самых видных релизов месяца оказались: