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Сборы хоррора «Субстанция» с Деми Мур превысили в России 100 млн рублей

Сборы хоррора «Субстанция» с Деми Мур превысили в России 100 млн рублей
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4 октября сборы хоррора «Субстанция» с Деми Мур в главной роли превысили в России 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше двух недель — премьера в стране состоялась 19 сентября.

Фильм рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.

Картину также очень высоко оценили журналисты, назвав её одним из лучших боди-хорроров последних лет. Режиссёром картины выступила Корали Фаржа («Выжившая»).

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