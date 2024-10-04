Сборы хоррора «Субстанция» с Деми Мур превысили в России 100 млн рублей

4 октября сборы хоррора «Субстанция» с Деми Мур в главной роли превысили в России 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше двух недель — премьера в стране состоялась 19 сентября.

Фильм рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.

Картину также очень высоко оценили журналисты, назвав её одним из лучших боди-хорроров последних лет. Режиссёром картины выступила Корали Фаржа («Выжившая»).