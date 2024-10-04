Скандальный рэпер Пи Дидди приглашал на свою вечеринку актёра Александра Робака

Недавно разгорелся громкий скандал вокруг рэпера Шона Комбса, также известного как Пи Дидди. Музыканта арестовали в середине сентября после резонансного дела, где ему предъявили более 100 обвинений. Исполнитель организовывал так называемые фрик-шоу (freak-offs), посетителей которых могли принуждать к сложным сексуальным перформансам

Недавно российский артист Максим Лагашкин пообщался с журналистами издания SHOT. В ходе интервью он рассказал историю, что в начале 2000-х годов вместе с актёром Александром Робаком увидел утопающую лодку с Пи Дидди и его компанией. Российские звёзды спасли их, пустили к себе на судно, а после чего получили от рэпера приглашение на тусовку в качестве благодарности.

Однако по словам Лагашкина, ему вместе с Робаком не удалось тогда посетить её. Ко всему прочему, актёр не жалеет, что тогда спас Шона Комбса, даже если тот конченый негодяй. Вся эта ситуация произошла во время съёмок фильма «Ненасытные» в Сен-Тропе.