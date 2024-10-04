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Gaimin Gladiators представила нового игрока состава по Dota 2

Gaimin Gladiators представила нового игрока состава по Dota 2
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Киберспортсмен Алимжан watson Исламбеков из Казахстана стал новым игроком состава Gaimin Gladiators по Dota 2.

Бывший игрок Cloud9 займёт в ростере «гладиаторов» первую позицию, на которой ранее выступал переведённый в инактив россиянин Антон dyrachyo Шкредов.

Новый состав Gaimin Gladiators по «Доте»:

  • Алимжан watson Исламбеков;
  • Квин Quinn Каллахан;
  • Маркус Ace Фольке Хельгард Кристенсен;
  • Эрик tOfu Энджел;
  • Мельхиор Seleri Хилленкамп;
  • Аске Cy- Ларсен (тренер).

Обновлённый ростер Gaimin Gladiators можно будет увидеть уже в этом месяце на двух топ-турнирах — BetBoom Dacha Belgrade 2024 и DreamLeague Season 24.

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