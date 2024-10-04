Gaimin Gladiators представила нового игрока состава по Dota 2

Киберспортсмен Алимжан watson Исламбеков из Казахстана стал новым игроком состава Gaimin Gladiators по Dota 2.

Бывший игрок Cloud9 займёт в ростере «гладиаторов» первую позицию, на которой ранее выступал переведённый в инактив россиянин Антон dyrachyo Шкредов.

Новый состав Gaimin Gladiators по «Доте»:

Алимжан watson Исламбеков;

Квин Quinn Каллахан;

Маркус Ace Фольке Хельгард Кристенсен;

Эрик tOfu Энджел;

Мельхиор Seleri Хилленкамп;

Аске Cy- Ларсен (тренер).

Обновлённый ростер Gaimin Gladiators можно будет увидеть уже в этом месяце на двух топ-турнирах — BetBoom Dacha Belgrade 2024 и DreamLeague Season 24.