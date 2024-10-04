Gaimin Gladiators представила нового игрока состава по Dota 2
Киберспортсмен Алимжан watson Исламбеков из Казахстана стал новым игроком состава Gaimin Gladiators по Dota 2.
Бывший игрок Cloud9 займёт в ростере «гладиаторов» первую позицию, на которой ранее выступал переведённый в инактив россиянин Антон dyrachyo Шкредов.
Новый состав Gaimin Gladiators по «Доте»:
- Алимжан watson Исламбеков;
- Квин Quinn Каллахан;
- Маркус Ace Фольке Хельгард Кристенсен;
- Эрик tOfu Энджел;
- Мельхиор Seleri Хилленкамп;
- Аске Cy- Ларсен (тренер).
Обновлённый ростер Gaimin Gladiators можно будет увидеть уже в этом месяце на двух топ-турнирах — BetBoom Dacha Belgrade 2024 и DreamLeague Season 24.
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