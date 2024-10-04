Миракл, Сумаил и АТФ пропустят свой матч на топ-турнире по Dota 2 из-за задержки рейса

Киберспортсмены Амер Miracle- аль-Баркави и Саид Самаил SumaiL Хассан из Nigma Galaxy, а также игрок третьей позиции Team Falcons Аммар ATF Ассаф пропустят стартовый матч топ-турнира PGL Wallachia Season 2 по Dota 2.

В дебютной серии на чемпионате в Румынии Nigma Galaxy столкнётся с Team Falcons. Однако, как сообщили представители первого клуба, рейс, на котором киберспортсмены должны были вылететь в Бухарест, был задержан, из-за чего про-игроки пропустят данное противостояние.

Организаторы соревнования рассказали, что Аммара в составе «соколов» заменит тренер команды Кёртис Aui_2000 Линг. Замены для Nigma Galaxy пока не анонсированы, но представители организации подтвердили, что работают над этим вопросом вместе с турнирным оператором PGL.

Матч Nigma Galaxy — Team Falcons состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. Результат этого противостояния определит посев команд во втором раунде групповой стадии.