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Вышел русский трейлер боевика «Хищные земли» с Энтони Маки — премьера 7 ноября

Вышел русский трейлер боевика «Хищные земли» с Энтони Маки — премьера 7 ноября
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Вышел дублированный трейлер боевика «Хищные земли» с Энтони Маки (франшиза «Мстители») в главной роли. В ролике показали центральных героев истории, ряд напряжённых эпизодов и столкновение с неизвестными существами.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Lyrical Media.

Согласно синопсису, мир стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Но однажды горстке смельчаков приходится спуститься на равнину.

Также в актёрский состав вошли Морена Баккарин, Мэдди Хассон, Дэнни Бойд мл., Шона Эрп, Кевин Хуммель и другие. Кресло режиссёра занял Джордж Нолфи («Меняющие реальность», «Банкир»).

Премьера «Хищных земель» в кинотеатрах России состоится 7 ноября.

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