Ремейк Silent Hill 2 детально сравнили с оригиналом 2001 года

Уже через пару дней состоится релиз долгожданного ремейка Silent Hill 2. Поэтому блогер с канала ElAnalistaDeBits решил детально сравнить современную версию с оригиналом 2001 года.

Естественно, ремейк культового хоррора лучше оригинала во всём, поскольку студия Bloober Team создавала проект с нуля на Unreal Engine 5. Качество текстур, освещения, визуальные эффекты, дальность прорисовки, анимации и другие элементы стали гораздо лучше.

Ремейк SIlent Hill 2 адаптирует события оригинальной игры 2001 года и расскажет о мужчине по имени Джеймс, который прибывает в таинственный город Сайлент Хилл в поисках своей жены Мэри. Загвоздка в том, что супруга Джеймса скончалась ещё три года назад.

Релиз тайтла состоится 8 октября на ПК и PS5. В игре будет поддержка русского языка, но без озвучки.

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits/Konami.