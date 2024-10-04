В WhatsApp добавили новые фильтры и фоны для видеозвонков
Разработчики WhatsApp объявили в своём блоге о выходе очередного обновления. Теперь пользователи мессенджера смогут придать индивидуальности видеозвонкам с помощью различных фильтров и виртуальных фонов.
Отмечается, что благодаря им собеседники смогут убрать отвлекающие факторы из поля зрения камеры. Для применения фильтров и фонов во время личного или группового видеозвонка нужно нажать на соответствующий значок в правом верхнем углу экрана.
Фото: WhatsApp
Фильтры помогут создать более непринуждённую атмосферу: добавьте в видео ярких красок или придайте ему особую выразительность.
В ближайшее время свежие функции станут доступны всем пользователям WhatsApp.
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