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В Counter-Strike 2 нашли «абуз» опыта в операции «Арсенал»

В Counter-Strike 2 нашли «абуз» опыта в операции «Арсенал»
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Игроки в Counter-Strike 2 эксплуатируют уязвимость в начислении опыта в новой операции под названием «Арсенал».

В Сети появилась информация, что некоторые пользователи «абузят» опыт в новой операции CS2. Так как опыт начисляется за проведённые матчи, игроки в обычном режиме заходят на карту Dust 2, где убивают друг друга на миде с помощью гранат, максимально быстро заканчивая игры. Благодаря полученному опыту люди зарабатывают награды в операции «Арсенал».

Пользователи отмечают, что теперь в каждом обычном лобби Dust 2 игроки занимаются «абузом» боевого пропуска, а если в подобном матче человек предпримет попытку играть как обычно, его быстро исключат. Некоторые люди считают, что данной практикой в основном занимаются китайские фарм-боты.

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