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У Nigma Galaxy техническое поражение в матче Falcons на PGL Wallachia S2 по «Доте»

Ближневосточная Nigma Galaxy получила техническое поражение в дебютном матче на топ-турнире PGL Wallachia Season 2 по Dota 2.

В стартовом матче соревнования «Нигма» должна была противостоять составу Team Falcons в 19:00 мск. Однако из-за задержки рейса два игрока Nigma Galaxy Амер Miracle- аль-Баркави и Саид Самаил SumaiL Хассан не могли вовремя прибыть на игру, в связи с чем клуб начал искать замены.

Вскоре турнирный оператор PGL объявил, что Nigma Galaxy получила техническое поражение в данном матче. По всей видимости, клубу не удалось найти подходящих стенд-инов.

Стоит отметить, что игрок Team Falcons Аммар ATF Ассаф также пропустил бы данную встречу из-за задержки рейса, однако на его месте мог выступить тренер «соколов» Кёртис Aui_2000 Линг.

Чемпионат PGL Wallachia S2 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.