Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы комедии «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым превысили 100 млн рублей

Сборы комедии «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым превысили 100 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

4 октября сборы комедии «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым превысили 100 млн рублей. Лента достигла такой цифры спустя чуть больше недели показов — премьера состоялась 26 сентября.

Фото: «Фонд Кино»

Напомним, фильм рассказывает о семье Беляковых, которая приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке главы семейства номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. Но беда не приходит одна. В отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они смертельно завидуют со школьных лет, и во всем пытаются с ними конкурировать.

Также в актёрский состав вошли Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Маргарита Галич, Алексей Фалько, Аюб Цингиев, Рухин Магеррамов и другие.

Материалы по теме
Каким получился фильм «Битлджус 2»
Каким получился фильм «Битлджус 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android