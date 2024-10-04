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«Слишком скучно»: игроки уничтожают аддон Shattered Space для Starfield

«Слишком скучно»: игроки уничтожают аддон Shattered Space для Starfield
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30 сентября для Starfield вышло первое крупное сюжетное дополнение под названием Shattered Space. Однако фанаты принялись громить аддон, оставляя множество отрицательных отзывов на странице в Steam.

На момент написания новости у дополнения более 1,7 тыс. отзывов, причём положительных среди них только 33%. Вероятно, в ближайшие дни ситуация с рейтингом Shattered Space станет ещё хуже.

Фото: Valve

По словам пользователей, аддон получился невероятно скучным и называют его набором квестов за $ 20. Игроки отмечают, что даже основная линейка заданий получилась крайне проходной и безликой.

Starfield вышла 6 сентября 2023 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.

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