На сеансе хоррора «Ужасающий 3» зрители не выдерживали и уходили из зала

Как сообщают журналисты издания Collider, во время премьерного показа хоррора «Ужасающий 3» в Великобритании зрители не выдерживали и уходили из зала. Отмечается, что в общей сложности кинозал покинули 11 человек, причём девять из них сделали это ещё во время начальной сцены.

По словам очевидцев, одному человеку даже стало плохо и он начал испытывать рвотные позывы.

Одна женщина встала и ушла в разгар бойни в душе. Другая женщина ушла с просмотра и сказала, что у неё начался приступ паники во время сцены с детьми.

События «Ужасающего 3» разворачиваются в канун Рождества в округе Майлз. Клоун Арт вновь становится главной опасностью для местных жителей, пока его жители засыпают в канун праздника. Главные роли в ленте сыграют Дэвид Говард Торнтон, Саманта Скаффиди и Лорен ЛаВера.