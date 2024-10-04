Apple выпустила iOS 18.0.1 с исправлением зависаний на iPhone

После выпуска операционной системы iOS 18 многие владельцы iPhone 16 столкнулись со множеством багов в работе смартфона. Теперь Apple выпустила патч версии 18.0.1, который призван исправить все возникшие проблемы.

Главные изменения iOS 18.0.1:

исправлен баг, когда сенсорный экран мог временно не реагировать при определённых обстоятельствах на моделях iPhone 16 и iPhone 16 Pro;

исправлен баг, когда камера могла зависнуть при записи видео в режиме макросъёмки на сверхширокоугольную камеру в формате 4K с отключённым HDR на моделях iPhone 16 Pro;

исправлен баг, когда сообщения могли неожиданно вылетать при ответе на сообщение.

Установить апдейт на своё устройство можно, перейдя в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».