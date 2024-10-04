Amazon продлит сериал «Властелин колец: Кольца власти» на третий сезон

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, компания Amazon собирается продлить сериал «Властелин колец: Кольца власти» на третий сезон. Журналисты отмечают, что окончательное решение ещё не принято, однако авторы уже близки к этому.

В Amazon также сообщили, что второй сезон набрал 55 млн просмотров. Компания ожидает, что в конечном итоге продолжение догонит по этому показателю первый сезон — он собрал более 150 млн просмотров.

Второй сезон сериала по «Властелину колец» стартовал 29 августа и во многом был посвящён становлению Саурона — одного из самых главных антагонистов вселенной Джона Толкина. Продолжение получило схожие с первым сезоном рейтинги: зрители оценивали эпизоды на уровне семи баллов из 10.