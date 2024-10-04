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Разработка Dragon Age: The Veilguard завершена

Разработка Dragon Age: The Veilguard завершена
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Авторы Dragon Age: The Veilguard из студии BioWare объявили о завершении разработки игры. Фэнтезийная RPG отправилась в печать — это значит, что релиз проекта точно состоится 31 октября без переносов.

Фото: BioWare

Спасибо всем за поддержку. Мы смогли преодолеть этот важный рубеж. Увидимся в Тедасе 31 октября!

Ключевая роль в сюжете будет отведена Соласу, однако конкретные детали пока не раскрываются. В тайтле появятся семь компаньонов с проработанными сюжетными линиями. Некоторые действия главного героя будут влиять на отношения с ними и их дальнейшую судьбу.

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.

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