Разработка Dragon Age: The Veilguard завершена

Авторы Dragon Age: The Veilguard из студии BioWare объявили о завершении разработки игры. Фэнтезийная RPG отправилась в печать — это значит, что релиз проекта точно состоится 31 октября без переносов.

Фото: BioWare

Спасибо всем за поддержку. Мы смогли преодолеть этот важный рубеж. Увидимся в Тедасе 31 октября!

Ключевая роль в сюжете будет отведена Соласу, однако конкретные детали пока не раскрываются. В тайтле появятся семь компаньонов с проработанными сюжетными линиями. Некоторые действия главного героя будут влиять на отношения с ними и их дальнейшую судьбу.

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.