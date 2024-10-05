Расписание второго дня PGL Wallachia Season 2 по «Доте»

Сегодня, 5 октября, продолжится международный чемпионат PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках второго игрового дня соревнования команды, победившие вчера, сыграют против друг друга, а проигравшие будут противостоять проигравшим.

Расписание PGL Wallachia S2 по «Доте»:

1 — 0

10:00. AVULUS (Европа) — MOUZ (Европа);

13:00. HEROIC (Южная Америка) — Azure Ray (Китай);

16:00. Team Falcons (Ближний Восток) — Alliance (Европа);

19:00. Tundra Esports (Европа) — L1GA TEAM (Восточная Европа).

0 — 1

10:00. Invictus Gaming (Китай) — Apex Genesis (США);

13:00. Nouns Esports (Северная Америка) — Infinity Esports (Перу);

16:00. Nigma Galaxy (Ближний Восток) — beastcoast (Перу);

19:00. Team Waska (Перу) — Natus Vincere (Украина).

Турнир PGL Wallachia S2 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.