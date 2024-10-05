Зрители оценили «Джокера 2» хуже «Морбиуса» и «Мадам Паутины»

3 октября состоялась мировая премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих». Посмотреть картину и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Вторые встретили ленту так же ужасно, как и первые. К примеру, на агрегаторе CinemaScore фильм получил оценку D — это хуже «Морбиуса» (C+) и «Мадам Паутины» (C+). Для сравнения, «Джокер» 2019 года получил рейтинг B+.

Отмечается, что сиквел ленты получил худшую оценку для кинокомикса в истории. Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

Дата премьеры «Джокера: Безумие на двоих» в России пока не раскрывается.